EUA vão apresentar novas sanções contra a Coreia do Norte nesta semana

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, disse que o país irá apresentar uma resolução nesta semana para impor mais sanções à Coreia do Norte.

Os comentários de Haley foram feitos nesta segunda-feira na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, na qual países-membros estão discutindo o último teste nuclear da Coreia do Norte, feito no domingo.

"Eu acho que a Coreia do Norte basicamente deu um tapa na cara da comunidade internacional que pediu que eles parassem (os testes)", disse Haley. Ela acrescentou que pretende votar a resolução na próxima segunda-feira.

Por outro lado, o embaixador russo Vassily Nebenzia disse a repórteres após a reunião que apenas sanções não vão resolver o problema e que serão necessárias negociações. Fonte: Associated Press.

