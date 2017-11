EUA vão anunciar novas sanções contra a Venezuela nesta quinta-feira

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai anunciar nesta quinta-feira novas sanções contra membros do alto escalão do governo da Venezuela, de acordo com um assessor do Senado.

As sanções serão direcionadas a diversos membros da recém-instalada Assembleia Constituinte, um corpo formado por seguidores do presidente Nicolás Maduro que chegaram ao cargo numa eleição marcada por denúncias da oposição de que o pleito foi manipulado.

De acordo com o assessor, que não quis se identificar, as sanções estão ligadas a abusos de direitos humanos e corrupção.

Nos últimos anos, o governo americano enquadrou dezenas de membros do governo da Venezuela por crimes relacionados a tráfico de drogas. As sanções proíbem que cidadãos americanos ou companhias façam negócios com essas pessoas.

Para o governo da Venezuela, as sanções são uma tentativa dos EUA de desestabilizar o país. Fonte: Dow Jones Newswires.