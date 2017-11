EUA: Trump visita Pearl Harbor antes de embarcar para Ásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, realizaram uma visita solene à base naval de Pearl Harbor, antes de partir para a viagem de 12 dias pela Ásia. A comitiva presidencial chegou a Honolulu no fim da sexta-feira.

Ao entrar no memorial do USS Arizona, o casal jogou pétalas brancas e observou a saudação de dois marinheiros. Mais de 1.200 tripulantes do navio morreram no ataque surpresa de 7 de dezembro de 1941, realizado pelos japoneses, que marcou a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial.

Apesar de prestes a embarcar rumo à Ásia, Donald Trump não fez qualquer comentário sobre a Coreia do Norte e suas ambições para solucionar o impasse nuclear. A viagem pelo continente asiático passará por Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Fonte: Associated Press.