EUA: Trump reitera necessidade de muro com México e questiona Nafta no Twitter

Em postagem na rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar da construção do muro na fronteira com o México e questionou a continuidade do tratado de livre comércio Nafta.

"Com o México sendo uma das nações com mais crimes no mundo, nós devemos ter o muro. México pagará por meio de reembolso ou outro", reiterou hoje, pelo Twitter.

Sobre o Nafta, Trump escreveu que é o "pior acordo comercial já feito" e que estão em processo de renegociação com México e Canadá. "Ambos muito difíceis. Talvez seja necessário encerrar", postou. (Marcelle Gutierrez - marcelle.gutierrez@estadao.com)

