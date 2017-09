EUA: Trump impõe restrições a viajantes de oito países

Viajantes de oito países irão sofrer restrições para entrar nos Estados Unidos, de acordo com uma nova ordem assinada pelo presidente do país, Donald Trump. As restrições podem variar desde o banimento total até questões mais específicas.

A ordem, que passa a valer a partir de 18 de outubro, prevê restrições mais rígidas a pessoas do Chade, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria, Venezuela e Iêmen. Nacionais de alguns dos países não poderão entrar nos EUA, enquanto outros, como a Venezuela, têm regras específicas contra autoridades do governo e seus familiares.

Neste domingo, termina o prazo de 90 dias do controverso banimento a visitantes seis países de maioria islâmica, que foi uma das primeiras medidas de Trump ao assumir a Casa Branca. Fonte: Associated Press.

