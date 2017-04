EUA: Trump fala com primeiro-ministro do Japão sobre ataques na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, sobre os recentes ataques com mísseis na Síria, bem como sobre a Coréia do Norte. A Casa Branca disse em um comunicado neste domingo que os líderes concordaram que o "uso de armas químicas do presidente sírio Bashar Assad contra civis, incluindo mulheres e crianças, era abominável e justificava uma forte resposta da comunidade internacional".

A declaração diz que os dois chefes de governo também concordaram em continuar sua cooperação em questões regionais, "incluindo a ameaça representada pela Coréia do Norte". Segundo a Casa Branca, a conversa aconteceu no sábado.

Os legisladores dizem que Trump precisa trabalhar com o Congresso em uma estratégia "a longo prazo" sobre a Síria, após o ataque da semana passada.

O principal representante Democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado diz que a decisão de Trump foi uma "reação" ao uso de armas químicas pela Síria. O senador Ben Cardin disse que o governo não deixa claro quais serão os próximos passos e se ampliaria a ação caso o presidente sírio continuasse seu ataque às forças rebeldes com armas convencionais.

O senador Republicano John Cornyn diz que o movimento de Trump envia uma forte mensagem para as nações desonestas e concorda que os EUA precisam de uma estratégia mais ampla. Outro senador Republicano, Lindsey Graham, diz que Trump tem autoridade para lançar ataques adicionais contra a Síria. Fonte: Associated Press.

