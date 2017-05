EUA: Trump espera nomear novo diretor do FBI na próxima semana

Após uma semana difícil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou um discurso em uma universidade em Virgínia para criticar "vozes falhas em Washington" e encorajar os formandos a seguirem suas convicções, mesmo com críticas.

Durante seu discurso, Trump não mencionou a demissão do diretor do FBI, James Comey, mas a caminho do evento, a bordo do Air Force One, ele disse para jornalistas que espera nomear o novo diretor do FBI logo, possivelmente antes da partida para uma viagem ao exterior na sexta-feira.

"Eu acho que o processo será rápido. Quase todos (os candidatos) são bem conhecidos. Eles têm sido avaliados durante toda a vida, essencialmente", disse.

Ao falar para os formandos da maior faculdade cristã do País, Trump usou frases inspiradoras. "Nada é mais fácil ou patético do que ser um crítico. São pessoas que não conseguem fazer o trabalho. O futuro pertence aos sonhadores, não aos críticos", falou, em discurso. Fonte: Dow Jones Newswires.

