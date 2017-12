EUA: Trump envia condolências a vítimas de tiroteio em Denver

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu suas condolências às vítimas de um tiroteio que aconteceu nos arredores de Denver e que matou um xerife e feriu outras seis pessoas, incluindo quatro policiais.

Trump disse no Twitter: "Minhas mais profundas condolências às vítimas e suas famílias no tiroteio terrível em Douglas County. Nós amamos nossa polícia e as forças da lei - Deus abençoe todos eles!" Dois civis também foram feridos.

As autoridades dizem que os policiais foram chamados para resolvere uma perturbação doméstica e foram baleados. O suspeito estava armado e as informações iniciais é de que ele também foi morto.

Também em sua conta no Twitter, Trump mandou uma mensagem de Ano Novo. "Que ano foi este, e só estamos começando. Juntos, vamos fazer a América grande novamente! Feliz Ano Novo!" Fonte: Associated Press.