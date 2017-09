EUA: Trump e Erdogan conversam sobre estabilidade da Turquia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou hoje com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Segundo comunicado da Casa Branca, a ligação ocorreu neste sábado e Trump enfatizou o compromisso firmado entre os países para aumentar a estabilidade regional.

De acordo com fontes próximas do presidente turco, Erdogan e Trump conversaram sobre a importância de uma parceria estratégica e uma relação bilateral entre os países. Eles também combinaram de se encontrar em Nova York, durante Assembleia Geral das Nações Unidas. Fonte: Associated Press.

