EUA: Trump diz estar pronto para assinar acordo de paz com Taleban

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que está pronto para assinar um acordo de paz com o Taleban no Afeganistão, se houver uma trégua temporária na guerra mais longa em que os Estados Unidos estão envolvidos. "Hora de voltar para casa", disse ele.

"Eles querem parar. Você sabe, eles estão nesta luta há muito tempo. São pessoas difíceis. Somos pessoas duras", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branca para uma viagem à Índia. "Mas são 19 anos, isso é muito tempo".

Os dois lados anunciaram a trégua no início deste mês, que entrou em vigor na sexta-feira passada, e preparou o terreno para um acordo mais amplo que visa encerrar 18 anos de guerra no Afeganistão e trazer as tropas dos EUA para casa.

Se a trégua der certo, será seguida pela assinatura do acordo de paz no próximo sábado, encerrando o conflito mais antigo dos Estados Unidos e cumprindo uma das principais promessas da campanha de Trump. "Achamos que eles querem fazer um acordo. Nós queremos fazer um acordo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver", disse Trump. Fonte: Associated Press.