EUA: Trump critica senador McCain por oposição à revogação do Obamacare

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou na manhã deste sábado sobre o posicionamento do senador do Partido Republicano, John McCain, contra o projeto de lei que estabelece mudanças nas políticas públicas de saúde do país, com a revogação do Obamacare.

"John McCain nunca teve intenção de votar a favor deste projeto de lei, que o seu governador ama. Ele fez campanha pelo 'Revogar e Substituir'. Decepcionou o Arizona!", declarou Trump, em referência ao estado representado pelo senador.

"O Arizona teve um aumento de 116% nos prêmios do ObamaCare no ano passado, com franquias muito altas. Chuck Schumer vendeu a John McCain uma lista de benefícios. Triste", continuou o presidente dos EUA, referindo-se a Charles Schumer, líder do Partido Democrata no Senado.

"Grandes concessões para um grupo de Estados é uma coisa boa a fazer. Melhora controle e gerenciamento. Ótimo para o Arizona. McCain decepcionou seu melhor amigo L.G.!". Trump se refere à Lindsey Graham, senador do Partido Republicano pelo Estado da Louisiana, e um dos autores do Projeto de Lei para saúde do governo.

"Conheço Rand Paul e acho que ele pode encontrar uma maneira de chegar lá para o bem do Partido!", afirma Trump, falando de outro senador Republicano, do Estado de Kentucky, que também já manifesou oposição ao projeto.

"O Alasca teve um aumento de 200% nos prêmios sob ObamaCare, o pior no país. Deduções caras, pessoas com raiva! Lisa M está indo bem". Trump se refere a Lisa Murkowski, senadora que representa o estado e que também votou contra o projeto de Trump para a saúde.

A avaliação é que com a oposição de McCain, fica cada vez mais difícil a intenção de Trump de revogar e substituir o Obamacare, já que o Partido Republicano possui uma maioria apertada no Senado.

Além disso, Trump elogiou seus apoiadores no Alabama, onde esteve ontem, e pediu votos para Luther Strange, seu candidato para substituir Jeff Sessions no Senado, que foi nomeado procurador-geral dos EUA. Ele enfrenta Roy Moore em uma eleição interna do Partido Republicano que ocorrerá na próxima terça-feira (26). (Renato Carvalho - renato.carvalho@estadao.com)

