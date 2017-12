EUA: Trump comemora aprovação de projeto de reforma tributária no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou em sua conta no Twitter a aprovação pelo Senado norte-americano do projeto de reforma tributária elaborado pelos senadores republicanos. Estimativas apontam que o plano deve custar US$ 1,4 trilhão em dez anos, abaixo do limite de US$ 1,5 trilhão estipulado pelas regras do Senado.

"Estamos um passo mais perto de entregar grandes cortes de impostos para famílias trabalhadoras em toda a América. Agradecimentos especiais ao líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e ao presidente (da Comissão de Finanças do Senado) Orrin Hatch por guiar o nosso projeto de lei pelo Senado", disse Trump. "Aguardo com expectativa para assinar um projeto final antes do Natal!"

A Câmara dos Representantes havia aprovado um projeto de reforma tributária no mês passado. Com a aprovação no Senado, o Partido Republicano passa, então, para o período de "reconciliação", onde as propostas de deputados e senadores serão colocadas sobre a mesa e, a partir das negociações, uma terceira e última proposta seria formada. Esse projeto final precisaria, então, ser votado tanto na Câmara quanto no Senado para ser aprovado e, a partir daí, passar para a sanção presidencial. A previsão de Trump é de que isso ocorra até o Natal. (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com, Victor Rezende - victor.rezende@estadao.com, Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)