EUA: Trump anuncia que seu chefe de gabinete, John Kelly, deixará o cargo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu chefe de gabinete, John Kelly, deixará o cargo ao final do ano. Trump ainda não anunciou o substituo de Kelly, um general aposentado da Marinha que é chefe de gabinete do presidente desde julho de 2017. No entanto, ele promete revelar o nome nos próximos dias.

Trump falou aos repórteres na Casa Branca antes de partir para um jogo de futebol americano envolvendo as Forças Armadas na Filadélfia. Ele classifica Kelly como "um grande sujeito". A mudança acontece enquanto Trump tem o desafio de governar os EUA com a maioria Democrata na Câmara dos Deputados a partir de janeiro, além do início da preparação para a campanha de reeleição nas eleições de 2020. Fonte: Associated Press.