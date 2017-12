EUA: Trump ainda não decidiu sobre reconhecer Jerusalém como capital de Israel

O presidente Donald Trump ainda não decidiu sobre reconhecer Jerusalém como a capital de Israel ou sobre a mudança da embaixada dos EUA de Tel Aviv para a cidade sagrada. A informação é de seu genro e conselheiro principal Jared Kushner, que diz que Trump ainda está pesando suas opções.

Kushner disse hoje que o presidente está "analisando vários fatos" antes do anúncio sobre o assunto esperado para esta semana. Os comentários de Kushner foram suas primeiras observações públicas sobre seus esforços para reiniciar as conversações de paz entre Israel e os palestinos e surgiram em uma rara aparição pública.

Autoridades norte-americanas disseram na semana passada que Trump está pronto para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, em um movimento que iria contra as políticas praticadas por décadas pelos EUA, mas também rejeitou a mudança da embaixada de Tel Aviv. As autoridades disseram que Trump deverá tomar sua decisão na quarta-feira (06). Fonte: Associated Press.