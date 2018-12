EUA suspendem presença em tratado nuclear por causa de violações da Rússia

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos suspenderão sua participação num tratado nuclear, com o argumento de que a Rússia tem violado a iniciativa. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concluiu que Moscou viola o tratado.

Em comunicado nesta terça-feira, os ministros das Relações Exteriores da Otan afirmam que eles "apoiam fortemente a conclusão dos Estados Unidos de que a Rússia viola de modo flagrante suas obrigações" no âmbito do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, de 1987.

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado formalmente retirar seu país do pacto. Os ministros da Otan pediram que a Rússia "volte urgentemente a cumprir totalmente e de modo verificável" o acordo nuclear. Fonte: Associated Press.