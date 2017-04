O Pentágono diz que um soldado americano morreu no Iraque depois que um dispositivo explosivo improvisado detonou durante uma patrulha nas redondezas de Mosul.

Funcionários dizem que o primeiro tenente da 82ª Divisão Aérea, Weston C. Lee, de 25 anos, de Bluffton, na Geórgia, morreu no sábado. Ele fazia parte de uma força de segurança destinada a auxiliar e dar consultoria às forças aliadas locais. Ele se juntou ao Exército em março de 2015. Fonte: Associated Press.

