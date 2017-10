EUA: Secretário de estado perde tempo ao negociar com Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o secretário de estado, Rex Tillerson, perde tempo ao tentar negociar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, a quem ele chamou de "pequeno homem foguete" em postagem na rede social Twitter.

"Guarde suas energias, Rex. Nós faremos o que tem de ser feito", escreveu Trump, na rede social.

Ontem, Tillerson disse que os Estados Unidos estão em contato direto com a Coreia do Norte. Ele contem que seu país tem três canais pelos quais entra em contato com o governo norte-coreano para avaliar se discussões significativas são possíveis, após uma reunião com autoridades chinesas em Pequim. "Nós perguntamos 'você gostaria de conversar?' Nós temos linhas de comunicação com Pyongyang. Não estamos no escuro". (Marcelle Gutierrez - marcelle.gutierrez@estadao.com)

