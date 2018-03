EUA: Secretário de Defesa não discutirá publicamente questão da Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, diz que o empenho diplomático para resolver a crise das armas nucleares da Coreia do Norte está em um estágio tão delicado, que ele não discutirá publicamente as conversas ou questões relacionadas, como os exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul.

Ele se refere ao anúncio de que o presidente Donald Trump concordou em se encontrar com Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, até maio.

Mattis afirmou a repórteres que viajam com ele para o Oriente Médio que existe um alto potencial para interpretações erradas das observações públicas sobre questões ligadas à manobra diplomática.

O chefe do Pentágono não discutirá o calendário e a execução de manobras militares anuais dos EUA e Coreia do Sul, que foram adiadas durante as recentes Olimpíadas de Inverno no país asiático. Esses exercícios devem ser realizados em abril, mas nenhum anúncio oficial foi feito. Fonte: Associated Press.