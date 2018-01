EUA: Sanders critica Republicanos por paralisação do governo

O senador independente norte-americano Bernie Sanders (Vermont) utilizou sua conta no Twitter para se manifestar contra a paralisação do governo dos Estados Unidos após o Senado rejeitar acordo que pretendia elevar o teto do endividamento do país. "Temos de reabrir o governo o mais rápido possível", afirmou, criticando a falta de negociação por parte dos Republicanos.

Sanders disse estar muito desapontado com a escolha dos Republicanos de paralisar o governo. "O líder (senador Mitch) McConnell insistiu em prosseguir com o voto em vez de negociar um acordo sério entre os Democratas e Republicanos que se opuseram a ele". Sanders também disse esperar que McConnell mude de ideia e "comece a negociar de forma séria".