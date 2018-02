EUA: redator de discursos da Casa Branca renuncia após acusações de abuso

O redator de discursos da Casa Branca David Sorensen renunciou ao cargo após acusações de abuso feitas pela sua ex-esposa. O porta-voz da Casa Branca Raj Shah disse que o governo soube na quinta-feira à noite sobre as alegações antes de ser contatado pela mídia. "Nós imediatamente confrontamos o funcionário, ele negou as alegações e renunciou", disse Shah. Sorensen trabalhou para o Conselho de Qualidade Ambiental, que faz parte do gabinete executivo do presidente.

Reportagem do Washington Post apontou as alegações contra Sorensen e a sua renúncia. Segundo o jornal, a sua ex-esposa, Jessica Corbett, afirmou que ele era violento e emocionalmente abusivo durante o turbulento casamento de dois anos e meio, alegações de que ele nega veementemente. Jessica disse ao Washington Post que descreveu o comportamento de Sorensen ao FBI no outono passado, quando o órgão realizava a verificação de antecedentes. Fonte: Associated Press.