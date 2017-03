EUA recuam em ordem para restringir balas de chumbo em refúgios silvestres

O novo secretário de Interior dos Estados Unidos, Ryan Zinke anulou um decreto assinado nas últimas horas do governo do presidente Barack Obama que teria reduzido gradualmente a permissão para o uso de balas de chumbo e de iscas para pesca em refúgios de vida silvestre no país.

Após ser confirmado para o cargo na manhã da quarta-feira, Zinke assinou uma determinação segundo a qual o decreto anterior havia sido emitido sem "comunicação significativa, consulta ou coordenação" com as partes interessadas. O decreto agora anulado exigia que os caçadores usassem balas que não fossem tóxicas em mais de 300 refúgios de vida selvagem e áreas alagadas protegidas, em vez das munições mais comuns e em geral mais baratas de chumbo. Fonte: Dow Jones Newswires.

