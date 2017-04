EUA reagirão caso sejam usadas armas químicas na Síria, diz embaixadora

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, advertiu que seu país não permitirá mais que o uso de armas químicas "fique sem resposta". "Nós não olharemos para o outro lado. Estamos observando as ações do regime cuidadosamente", afirmou Haley, em referência ao regime do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Haley também advertiu a Rússia, dizendo que o país se isola "cada vez que um dos aviões de Assad lança outra bomba de barril sobre civis e a cada vez que Assad tenta matar de fome outra comunidade". Segundo ela, é hora de a Rússia "parar de encobrir Assad e pressionar pela paz".

Haley disse que, para a Rússia mostrar seriedade no compromisso pela paz, é preciso cumprir seu compromisso de impedir o uso de armas químicas na Síria. A embaixadora pediu ao Conselho de Segurança que adote ações contra o Irã, qualificando o país como "principal cúmplice de Assad".

O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, advertiu que o frágil processo de paz da Síria está "em grave perigo" e pediu aos EUA, à Rússia e a outros atores que trabalhem por um cessar-fogo real e por negociações para acabar com o conflito que já dura seis anos. A próxima rodada de diálogo entre o governo e a oposição está prevista para maio. Fonte: Associated Press.

