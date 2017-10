EUA questionam eleições estaduais na Venezuela

O governo dos Estados Unidos denunciou as eleições estaduais na Venezuela do último domingo, afirmando que o evento mostrou "a falta de eleições livres e justas".

Os resultados oficiais dão ao partido socialista, do presidente Nicolás Maduro, a vitória em pelo menos 17 dos 23 Estados. No entanto, a votação está sendo contestada pelo contraste entre os resultados e as pesquisas, que mostravam a oposição com forte liderança.

A embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, acusou Maduro de tentar silenciar as vozes das pessoas por meio da "intimidação, manipulação e obstrução dos eleitores". Haley também pediu uma auditoria do processo eleitoral e descreveu maduro como ditador.

Em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, disse que "enquanto o regime de Maduro se conduzir como uma ditadura autoritária", os EUA irão usar de seu poder econômico e diplomático para ajudar os venezuelanos na restauração da democracia. Fonte: Associated Press.