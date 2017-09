EUA querem resolver impasse com Coreia do Norte de forma diplomática, diz Mattis

O Secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, disse nesta terça-feira que Washington quer resolver o atual impasse com a Coreia do Norte por meio da diplomacia e que tem o objetivo de acabar com o programa de armas nucleares de Pyongyang.

"Mantemos a capacidade de deter as ameaças mais perigosas da Coreia do Norte, mas também vamos auxiliar nossos diplomatas de forma que isso seja mantido o maior tempo possível no âmbito diplomático", afirmou Mattis a repórteres em Nova Délhi, após se reunir com o colega indiano da mesma pasta. "Nosso objetivo é resolver isso diplomaticamente", enfatizou.

Os comentários de Mattis vêm num momento de escalada da retórica entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Ontem, a Casa Branca esclareceu que não está tentando derrubar o governo da Coreia do Norte, depois que Trump disse em tuíte publicado no fim de semana que Kim "não ficará por aí por muito mais tempo". Pyongyang interpretou a postagem de Trump como uma declaração de guerra à Coreia do Norte.

Mattis chegou à capital da Índia no fim de segunda-feira, na primeira visita de uma autoridade do gabinete de Trump ao país asiático. Fonte: Associated Press.

