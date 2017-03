EUA querem que China faça mais para conter ameaça da Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou que pedirá mais esforços da China para lidar com a ameaça norte-coreana, ao visitar Pequim nesta semana. Em Tóquio para conversas com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, Tillerson disse que os EUA devem aprofundar a cooperação com o governo japonês e o da Coreia do Sul para tratar da questão da Coreia do Norte.

Tillerson não deu, porém, detalhes sobre como o governo de Donald Trump pretende tratar dos programas de mísseis e nuclear de Pyongyang. Segundo o secretário de Estado, a China, principal fonte de apoio econômico e político para a Coreia do Norte, tem "um papel muito importante a desempenhar" no assunto. "Terei conversas com a China sobre ações adicionais que ela pode tomar", comentou Tillerson.

O secretário de Estado visitará a Coreia do Sul e a China ainda nesta semana. A viagem ocorre após a Coreia do Norte dizer neste ano que estava preparada para realizar um teste de míssil balístico que poderia ameaçar o território dos EUA. Além disso, os norte-coreanos dispararam quatro mísseis na direção do Japão em 6 de março, o que Pyongyang disse que era uma simulação de ataque contra bases americanas no território japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.

