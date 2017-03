EUA querem ação da China para impedir testes nucleares da Coreia do Norte

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que seu país deseja que a China prove seu desejo de realmente impedir a Coreia do Norte de realizar qualquer teste nuclear. A autoridade sugeriu que o presidente americano, Donald Trump, deve pressionar o presidente chinês, Xi Jinping, sobre esse assunto, quando os dois se reunirem na Flórida na próxima semana.

Haley disse que o governo Trump "não tem paciência" para "uma situação de gato e rato", na qual as provocações da Coreia do Norte são alvo de resoluções do Conselho de Segurança da ONU que Pyongyang ignora. A embaixadora falou que os EUA não podem mudar a maneira de pensar da Coreia do Norte. "A China pode."

A autoridade também comentou sobre as novas prioridades americanas na Síria e o foco dela nas forças de mantenedores de paz da ONU e nos direitos humanos, quando os EUA assumirem a presidência do Conselho de Segurança em abril. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários