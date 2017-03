EUA prendem procurador-geral estadual do México acusado de tráfico de drogas

Agentes federais dos Estados Unidos prenderam o procurador-geral do Estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. Veytia foi detido quando cruzava a fronteira para San Diego, na segunda-feira, acusado de traficar heroína, metanfetamina, cocaína e maconha. O advogado dele não estava disponível para comentar o assunto.

Veytia até ser detido era procurador-geral de Nayarit, um pequeno Estado do México na Costa do Pacífico, próximo do popular destino de Puerto Vallarta. O governador de Nayarit, Roberto Sandoval, qualificou as acusações contra o procurador como "especulações", mas disse que o governo saúda as investigações de autoridades dos EUA e do México.

A notícia foi divulgada um dia após autoridades do Estado de Chihuahua, que faz fronteira com o Texas e o Novo México, dizerem que foi emitida uma ordem de prisão contra o ex-governador Cesar Duarte. Autoridades estaduais de Chihuahua já prenderam outros três membros graduados de sua administração. Duarte é acusado de desvio de verba durante seu mandato de seis anos, encerrado em outubro. "Nós vamos atrás de toda a rede de corrupção política comandada por Duarte", disse Javier Corral, atual governador de Chihuahua, que fez uma campanha centrada no combate ao corrupção. Ele disse que Duarte fugiu para El Paso, no Texas, onde autoridades estaduais tentarão extraditá-lo. Duarte já negou qualquer irregularidade, bem como os ex-funcionários detidos.

Duarte e Sandoval fazem parte do Partido Revolucionário Institucional (PRI), o mesmo do presidente Enrique Peña Nieto. Em grande medida devido aos escândalos de corrupção, a aprovação de Peña Nieto está na casa dos 15%.

Os escândalos vêm à tona no momento em que a violência cresce rapidamente no México, particularmente em Estados comandados por governadores do PRI acusados de corrupção. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários