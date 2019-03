EUA: Porta-voz diz que Trump não tem informações sobre relatório de Mueller

O porta-voz da Casa Branca, Hogan Gidley, disse que a presidência dos Estados Unidos não recebeu e não foi informada sobre o relatório da investigação sobre a atuação da Rússia nas eleições de 2016 emitido pelo procurador especial do Departamento de Justiça (DOJ), Robert Mueller.

Gidley, que se encontrou com o presidente Donald Trump hoje no campo de golfe perto de seu resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, disse aos repórteres que os próximos passos são de responsabilidade do Procurador Geral, William Barr. Barr recebeu o relatório de Mueller ontem.

Gidley diz que a declaração da secretária de imprensa Sarah Sanders, emitida na noite de sexta-feira, ainda está de pé. Ela disse que as próximas providências devem ser tomadas por Barr e que a Casa Branca não recebeu ou foi informada sobre o relatório.

Barr passou o sábado revendo o relatório confidencial. Seu resumo para o Congresso não é esperado para hoje. Fonte: Associated Press.