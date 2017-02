EUA permitem o retorno de pessoas para região de represa na Califórnia

Autoridades dos Estados Unidos permitiram nesta terça-feira a volta de quase 200 mil pessoas que vivem na região de uma represa que enfrentou problemas na Califórnia. O xerife do condado de Butte, Kory Honea, porém, disse que pode haver uma ordem futura de retirada, caso o cenário mude.

Autoridades disseram que a decisão de acabar com a ordem de retirada foi tomada diante de previsões do tempo atualizadas. Uma tempestade prevista para esta semana deve ser mais fria e com menos chuva, o que deixará menos água no reservatório da represa de Oroville que na semana passada. O norte da Califórnia pode ter o ano com mais chuvas já registrado.

Honea disse que há riscos bem menores no vertedouro da represa, já que uma inspeção não encontrou erosão no local. Segundo o xerife, especialistas não encontraram estragos que "comprometam a integridade total" da represa.

Porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer disse nesta terça-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, acompanha de perto a crise de segurança pública causada na região da represa, a mais alta do país. Fonte: Associated Press.

