EUA pedem por reuniões de emergência na ONU para discutir protestos no Irã

Os Estados Unidos pediram que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Conselho de Direitos Humanos realizem reuniões de emergência sobre o Irã, uma vez que o país está sendo criticado pela forma como lida com protestos contra o governo. Os EUA estão saudando as manifestações como valentes.

A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse nesta terça-feira que "a ONU deve falar sobre o assunto". Ela afirmou que os EUA irão pedir sessões de emergência nos próximos dias.

As manifestações foram provocadas por queixas econômicas por parte da população, mas alguns manifestantes protestaram contra o governo e contra o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Mais de 20 pessoas foram mortas e centenas foram presas. Fonte: Associated Press.