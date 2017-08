EUA: Patrulha prende 30 pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país

A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos prendeu 30 pessoas tentando entrar ilegalmente nos país através de um túnel de contrabando que atravessa a fronteira com o México, ao sul de San Diego.

Os agentes da fronteira encontraram o túnel após a prisão dos migrantes, dos quais 23 eram da China, perto de uma linha de cerca não muito longe da passagem da fronteira de Otay Mesa, neste sábado, 26.

Embora os túneis subterrâneos sejam uma descoberta relativamente rotineira - os agentes encontraram mais de 200 cruzamentos desse tipo desde 1990 - a maioria é usada para o tráfico de drogas.

A abertura do túnel um buraco não muito extenso feito no chão com uma escada dentro. Segundo a Patrulha da Fronteira, os investigadores acreditam que o túnel pode ser uma extensão de uma passagem inacabada descoberta e apreendida pelas autoridades mexicanas.

A descoberta de sábado sugere que contrabandistas humanos e aspirantes a imigrantes estão mudando suas táticas para tentar levar as pessoas à fronteira.

Contrabandistas também foram capturados recentemente escondendo migrantes na carroceria de um caminhão no Texas. Em julho, 10 migrantes morreram na carroceria. Oito foram encontrados mortos no local e mais dois morreram mais tarde.

Outro ponto que chamou atenção foi a origem dos migrantes presos ontem. Historicamente, a maioria dos entrantes ilegais era composta por mexicanos, embora nos últimos anos o número de centro-americanos capturados atravessando a fronteira ultrapassasse os do México. E nos últimos anos, migrantes de todo o mundo vêm aparecendo na fronteira dos EUA em números crescentes.

Durante o ano de 2015, os agentes da Patrulha da Fronteira detiveram mais de 8 mil pessoas da Índia, China, Romênia, Bangladesh e Nepal. A China e a Índia estão entre os 10 países com mais cidadãos presos pelas autoridades norte-americanas na fronteira nos últimos anos.

O presidente Donald Trump fez da segurança da fronteira e da repressão à imigração ilegal uma prioridade de sua administração. As prisões de pessoas que tentavam atravessar ilegalmente a fronteira caiu nos meses imediatamente após Trump assumir o cargo em janeiro, e ele determinou a contratação de 5 mil novos agentes da fronteira e a construção de um muro ao longo da fronteira mexicana.

Os críticos dos planos de Trump argumentam que um muro de fronteira seria um desperdício de dinheiro e os contrabandistas simplesmente passarão pela barreira.

O túnel encontrado no sábado correu sob dois conjuntos de cercas que existem há mais de uma década, com a abertura feita logo atrás desta linha de separação das fronteiras, de acordo com a Patrulha. Fonte: Dow Jones Newswires.

