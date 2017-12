EUA: Para Democrata, obstrução de justiça contra Trump começa a tomar corpo

A líder do Partido Democrata no Comitê Judiciário do Senado afirma que o grupo começa a ver "a concretização do caso de obstrução da justiça" contra o presidente Donald Trump.

Em entrevista à rede de TV NBC, a Democrata da Califórnia, Dianne Feinstein, disse que a evidência vem em parte dos "tweets contínuos" da Casa Branca. Trump está concentrando ataques renovados contra o FBI e sobre a investigação do conselheiro especial Robert Mueller, dois dias depois que o conselheiro de segurança nacional Michael Flynn concordou em cooperar com a investigação como parte de um acordo de delação premiada.

Feinstein disse que acredita que a demissão do diretor do FBI, James Comey, veio "diretamente porque ele não concordou com a paralisação da investigação na Rússia". Ela acrescentou: "Isso é obstrução da justiça".

A senadora republicana Lindsey Graham tem alertado Trump para seguir com cautela. Em entrevista à CBS, ela disse que os comentários do presidente sobre investigações criminais em andamento são arriscados para ele mesmo. Fonte: Associated Press.