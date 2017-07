EUA: Para assessor, Trump busca mais disciplina com troca na chefia de gabinete

Um alto funcionário da Casa Branca diz que o desejo do presidente Donald Trump de mais disciplina e estrutura no partido de direita é a razão pela qual ele se voltou para um general aposentado para seu novo chefe de gabinete.

John Kelly é o atual secretário da Segurança Interna. Seu novo trabalho começa amanhã, substituindo Reince Priebus. Priebus é um ex-presidente do Partido Republicano que ocupou o cargo de chefe de equipe por seis meses.

O diretor do orçamento de Trump, Mick Mulvaney, pensa que Priebus foi "extremamente eficaz, mas provavelmente foi um pouco mais descontraído e independente" do que Trump queria no tempo em que ficou no cargo.

Em entrevista, Mulvaney afirma que Trump parece querer "um pouco mais de disciplina, um pouco mais de estrutura" e que ele "gosta de trabalhar com generais". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários