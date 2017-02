EUA: Obama e Trump parabenizam novo líder do Partido Democrata, Tom Perez

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama parabenizou Tom Perez por ter sido eleito para liderar o Partido Democrata e elogiou a decisão de Perez de pedir ao seu concorrente, Keith Ellison, para ser o vice.

Em comunicado, Obama disse saber que "Perez nos unirá sob essa bandeira de oportunidade e estabelecerá as bases para uma nova geração de liderança democrata para esta grande, audaz, inclusiva e dinâmica América que tanto amamos".

Perez, que foi secretário de Trabalho durante o governo Obama, conquistou a liderança do partido na segunda votação da eleição realizada neste sábado na reunião do Comitê Nacional Democrata em Atlanta. Na primeira votação, ele recebeu um voto a menos do que precisava, e Ellison teve 13 votos a menos do que ele. Os quatro outros candidatos deixaram a disputa antes da segunda votação. Perez é o primeiro político de ascendência latina a ocupar o cargo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou em sua conta no Twitter. "Parabéns a Thomas Perez, que acaba de ser nomeado presidente do DNC (Comitê Nacional Democrata, na sigla em inglês). Eu não poderia estar mais feliz por ele, ou pelo Partido Republicano!", escreveu Trump. (Leticia Pakulski - [email protected] , com informações da Associated Press).

