EUA não vê sinais de ameaça da Rússia nas eleições de novembro

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, afirmou neste sábado que não há sinais de que a Rússia esteja planejando interferir nas eleições legislativas, que ocorrem em novembro, com os mesmos "escopo e escala" do utilizado no pleito de 2016.

As declarações de Nielsen foram dada em conferencia na Filadélfia que reuniu autoridades eleitorais e secretários estaduais de todo os EUA.

O chefe de Nielsen, o presidente Donald Trump, nega a interferência da Rússia a seu favor na eleição de 2016, o que o Kremlin também rechaça. Na segunda-feira, o líder americano vai encontrar seu homólogo russo, Vladimir Putin, na Finlândia.

Mas o secretário disse que o indiciamento de 12 policiais da inteligência russa, acusados na sexta-feira de interferir na eleição americana, mostra que o governo federal não tolerará incursões. Fonte: Associated Press.