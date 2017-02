EUA não planejam capturar petróleo do Iraque, diz Secretário de Defesa

O Secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, disse hoje que seu país não pretende capturar petróleo iraquiano, distanciando-se de uma ideia proposta pelo presidente Donald Trump que tem preocupado líderes do Iraque.

Mattis fez a declaração durante visita surpresa ao Iraque, no segundo dia de uma batalha para expulsar militantes do Estado Islâmico da porção oeste da cidade de Mosul, e num momento em que o Pentágono estuda formas de acelerar a campanha contra o grupo jihadista no país e na vizinha Síria.

Esses esforços podem ser prejudicados pela ameaça de Trump referente ao petróleo e pela inclusão do Iraque no veto imigratório anunciado pela Casa Branca, um duplo golpe que abalou o país e levou parlamentares locais a pressionar o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, a reduzir a cooperação com Washington.

``Não estamos no Iraque para capturar o petróleo de ninguém", disse Mattis a repórteres que o acompanham na viagem.

Por determinação de Trump, Mattis tem uma semana para enviar a ele uma estratégia para agilizar o plano de combate ao Estado Islâmico.

Os EUA dispõem de cerca de 5.100 militares no Iraque e 500 na Síria. Fonte: Associated Press.

