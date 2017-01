EUA: Milhares de pessoas protestam em aeroportos contra banimento de refugiados

O decreto do presidente Donald Trump, que proíbe os cidadãos de sete países predominantemente muçulmanos de entrar nos Estados Unidos, provocou protestos em todo o país entre a noite de ontem e a manhã deste domingo.

No Aeroporto Internacional de Tacoma, próximo a Seattle, cerca de 3.000 manifestantes carregavam cartazes e gritavam "sem ódio, sem medo, os imigrantes são bem-vindos aqui" e "deixe-os entrar". Eles se reuniram na noite de sábado e continuavam protestando no início da manhã de domingo.

Aayah Khalaf, uma muçulmana americana, estava sentada em casa assistindo ao protesto na televisão quando ela e seu amigo, um estudante do Egito, decidiram participar da movimentação. Foi a segunda vez que ela participou de um protesto. A primeira foi na Marcha das Mulheres.

"Não é apenas contra muçulmanos. É contra os direitos ambientais e os direitos humanos em geral. Acho que todo mundo tem que se opor a isso ", disse Khalaf, de 29 anos.

O Comitê do Porto de Seattle, que supervisiona o aeroporto, emitiu uma declaração criticando a ordem executiva.

"Os Comissários do Porto de Seattle, Tom Albro, Courtney Gregoire, Stephanie Bowman, Fred Felleman e John Creighton estão aqui hoje para expressar nossas preocupações sobre a ordem executiva de proibição de imigração que foi emitida na noite passada. Como o governo que opera este aeroporto, esta ordem executiva vai contra os nossos valores. A América é grande porque somos uma terra de imigrantes e é isso que nos fez grandes desde o começo", disse o comunicado.

No Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, gritos de "deixe-os entrar!" surgiram de uma multidão de mais de 2.000 pessoas, depois que 12 refugiados foram detidos no sábado. Celebridades, incluindo a atriz Cynthia Nixon, da série "Sex and the City", se juntaram à manifestação. "O que Donald Trump fez nas últimas 24 horas é repugnante, vergonhoso e completamente antiamericano, e estou aqui em protesto", disse a manifestante Pamela French.

A agência que administra o aeroporto tentou restaurar a ordem fechando o trem que vai para os terminais do aeroporto. O governador Andrew Cuomo, um democrata, reverteu essa decisão, dizendo que as pessoas tinham o direito de protestar. "O povo de Nova York terá suas vozes ouvidas", disse ele em um comunicado.

Foram registrados protestos semelhantes em diversas grandes cidades norte-americanas, como Chicago, Los Angeles, San Francisco, Dallas e Portland. Fonte: Associated Press.

