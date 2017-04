EUA lançam 'mãe de todas as bombas' no leste do Afeganistão

Os Estados Unidos lançaram a maior bomba não nuclear do mundo no leste do Afeganistão nesta quinta-feira. Segundo a rede de TV americana Fox News, o movimento vem após a morte de um membro das forças especiais americanas, que lutava contra o grupo terrorista Estado Islâmico em território afegão.

A bomba dos EUA foi lançada sobre um complexo de túneis do Estado Islâmico no Afeganistão. A Massive Ordinance Air Blast (MAOB), também é conhecida como "mãe de todas as bombas". Seu primeiro teste foi em 2003, mas ela ainda não havia sido usada antes desta quinta-feira.

