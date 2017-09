EUA: Irma atinge terra na região de Marco Island com categoria 3

O furacão Irma atingiu terra na região de Marco Island, na Flórida, com categoria 3. O Centro Nacional de Furacões em Miami disse que a tempestade atingiu a cidade às 15h35 (horário local).

As tempestades da categoria 3 têm ventos de 179 a 207 Km/h, mas ventos de aproximadamente 210 km/h foram relatados há pouco pelo Departamento de Polícia de Marco Island.

Mais de 2,1 milhões de clientes perderam energia na Flórida com o furacão Irma. A Florida Power & Light informou os números nesta tarde. A empresa, que presta serviços a grande parte do sul da Flórida, diz que mais de 845 mil desses clientes estão no condado de Miami-Dade.

A Duke Energy, a companhia dominante na metade norte da Flórida, tem cerca de 13.000 interrupções. As empresas de energia dizem ter alocado equipes extras para tentar restaurar a energia quando a situação for mais segura.

O porta-voz da FPL, Rob Gould, diz que cerca de 3,4 milhões de casas e empresas ficarão sem energia à medida que o Irma chega ao estado. Fonte: Associated Press.

