EUA: investigação sobre intromissão em eleição ajudará aliados na Otan, diz Ryan

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, disse que uma das razões pelas quais o Congresso dos EUA lançou uma investigação minuciosa sobre a suposta intromissão da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016 é "impedir que o mesmo tipo de coisa aconteça" com seus aliados dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outros aliados.

Ryan falou neste sábado em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Estônia, Juri Ratas, durante visita de uma delegação bipartidária do Congresso ao membro báltico da Otan e aliado de Washington. O porta-voz republicano disse que, embora a suposta intromissão da Rússia não tenha afetado o resultado da eleição dos EUA, as ações russas "não podem ser toleradas". Ele ressaltou que os EUA têm a responsabilidade de compartilhar os resultados da investigação sobre a Rússia com países como a Estônia, que nos últimos anos vem enfrentando campanhas agressivas de "desinformação" (difusão de informações que servem a interesses específicos) por parte da Rússia, assim como a Letônia e a Lituânia. Fonte: Associated Press.

