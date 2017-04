EUA inicia instalação de escudo antimísseis na Coreia do Sul

Tropas dos Estados Unidos começaram a instalar o escudo anti-mísseis THAAD na Coreia do Sul, com o objetivo de interceptar projéteis norte-coreanos.

Um porta-voz do ministério da Defesa sul-coreano confirmou que a instalação começou na localidade de Seongju, na região central do país.

Devido aos diversos testes de mísseis da Coreia do Norte, os EUA e o governo da presidente sul-coreana destituída Park Geun-hye decidiram instalar o THAAD em julho de 2016. O acordo incomodou o governo da China, que acredita que os radares do sistema podem ser usados para espiar suas instalações militares.

Centenas de cidadãos realizaram protestos no local e tiveram de ser contidos pela polícia.

Muitos habitantes de Seognju, região agrícola famosa pelo cultivo de melões, estão preocupados com a possibilidade de que sua região torne-se o alvo de ataques norte-coreanos e também pelos efeitos que os potentes radares do THAAD tenham sobre sua saúde e seus cultivos. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários