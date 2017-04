EUA impõem sanções contra pessoas por supostos vínculos com Estado Islâmico

Os Estados Unidos acrescentaram alguns nomes em sua lista de sanções neta semana, tendo como alvo facilitadores e apoiadores financeiros do Estado Islâmico, comandantes de milícias na República Centro-Africana e uma organização prisional iraniana, entre outros.

O Departamento do Tesouro informou nesta quinta-feira em comunicado que impôs sanções contra Ali Ahmidah al-Safrani e Abd al Hadi Zarqun, ambos sediados na Líbia e que, segundo os EUA, têm papéis importantes nas operações financeiras do Estado Islâmico no país. Também impuseram sanções contra um suposto partidário do Estado Islâmico argelino, Hamma Hamani.

As sanções atingiram ainda a Organização Prisões de Teerã e Sohrab Soleimani, um graduado funcionário da organização prisional estatal iraniana. Segundo o governo americano, a organização é responsável por violações aos direitos humanos contra prisioneiros políticos abrigados na cadeia de Evin. Soleimani, segundo o Tesouro americano, era chefe da organização durante um ataque em abril de 2014 contra prisioneiros políticos.

O Tesouro ainda nomeou como terroristas dois canadenses, Tarek Sakr e Farah Mohamed Shirdon, impondo sanções contra eles. Sakr tem sido vinculado à Frente Nusra e Shirdon é um importante combatente do Estado Islâmico, envolvido no levantamento de fundos para o grupo extremista, segundo o Departamento de Estado.

Nesta semana, o Tesouro impôs ainda sanções contra dois comandantes de milícias da República Centro-Africana, com o argumento de que a dupla contribui para a instabilidade atual no país. Fonte: Dow Jones Newswires.

