EUA impõem restrições de visto a líder militar iraniano

Em nova sanção contra o Irã, os Estados Unidos impuseram restrições de visto ao general iraniano Hassan Shavapour, anunciou o representante especial dos EUA para o país persa, Brian Hook.

A medida foi justificada como uma retaliação às "grotescas violações de direitos humanos cometidas por Shavapour contra manifestantes" em novembro do ano passado. Segundo Hook, o general foi responsável pelo "massacre" de 148 iranianos na região de Mashar, no nordeste do Irã.