EUA impõem novas sanções contra bancos e indivíduos da Coreia do Norte

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu novas sanções para punir oito bancos norte-coreanos e 26 indivíduos que trabalhavam nesses bancos e que vivem no exterior.

As sanções vêm após um decreto assinado por Trump na semana passada para atacar o acesso da Coreia do Norte ao sistema bancário internacional. O movimento vem após a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovar um pacote de sanções que atinge o sistema financeiro de Pyongyang, após um teste de bomba de hidrogênio realizado pelo regime de Kim Jong-un.

Os oito bancos que sofreram penalidades estão todos na Coreia do Norte. O Departamento do Tesouro disse que os 26 indivíduos são norte-coreanos empregados pelos bancos, que trabalham na Rússia, China, Líbia e nos Emirados Árabes Unidos.

O Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou que os EUA estão atingindo aqueles que facilitarem transações financeiras para a Coreia do Norte. Ele afirmou que o movimento faz parte do esforço de isolar Pyongyang devido ao seu programa de armas nucleares e de mísseis balísticos. Fonte: Associated Press.

