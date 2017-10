EUA impõe sanções sobre Guarda Revolucionária do Irã e outras entidades

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções sobre a Guarda Revolucionária do Irã, unidade militar leal ao líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei.

A medida foi anunciada pelo presidente americano, Donald Trump, durante discurso em que criticou o acordo nuclear com o Irã e ameaçou abandoná-lo, caso o Congresso do país e os países aliados que também assinaram o acordo não façam diversas alterações no tratado.

Segundo o documento do Departamento do Tesouro, foram impostas sanções sobre quatro negócios com ligações com a Guarda Revolucionária do Irã, uma baseada no país e outra baseada na China que "dão apoio ao exército iraniano".

"Pedimos que o setor privado reconheça que a Guarda Revolucionária do Irã gira em torno de toda a economia iraniana, e aqueles que fazem negócios com companhias que têm ligações com a Guarda, estão correndo grande risco", segundo o documento. (Gabriela Korman - gabriela.korman@estadao.com)

Veja Também

Comentários