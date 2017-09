EUA: fábrica do setor químico no Texas registra novas explosões após tempestade

A companhia francesa Arkema registrou novas explosões em uma fábrica do setor químico do grupo no Texas. Segundo o diretor da empresa, Richard Rennard, dois reservatórios pegaram fogo na tarde de sexta-feira, enquanto outros seis também devem explodir em questão de dias.

A fábrica perdeu sua fonte principal de energia e também duas fontes alternativas usadas em emergências, o que levou à parada na refrigeração, crucial para o armazenamento dos materiais, segundo dirigentes da empresa. A região foi evacuada desde terça-feira. Segundo análises preliminares, não foram encontrados níveis altos de poeira química. Ninguém se feriu gravemente nos últimos dois dias por causa das chamas.

Na sexta-feira, o nível de água dentro da empresa reduziu, mas os dirigentes não comentaram se isso mudaria o risco de novas explosões. Na quarta-feira, a fábrica estava com 1,80 metro de água. A empresa disse que todos deveriam ficar a 1,5 quilômetro de distância do local e uma rodovia próxima foi fechada. A fábrica produz peróxidos orgânicos, usados em itens como tinta acrílica.

