EUA estão pressionando nosso país para uma guerra nuclear, diz Coreia do Norte

O embaixador da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU), Kim In Ryong, acusou os Estados Unidos de tornar a península coreana "no maior local de tensão do mundo" e criar "uma situação perigosa em que uma guerra nuclear pode estourar a qualquer momento".

Em coletiva de imprensa, Kim afirmou que "se os EUA ousarem optar por uma ação militar", a Coreia do Norte "está pronta para reagir a qualquer tipo de guerra desejada pelos EUA".

Ele destacou que os exercícios militares da Coreia do Sul e dos EUA que ocorrem no momento são a "maior em mais agressiva ferramenta de guerra" destinada ao seu país.

O embaixador alertou que se os EUA e seus aliados "continuarem com o esquema para acabar com o sistema socialista na Coreia do Norte o governo continuará fazendo testes com mísseis semanais para proteger o país".

Kim pediu durante a coletiva de imprensa que a decisão dos EUA de realizar uma reunião aberta no Conselho de Segurança da ONU no dia 28 de abril sobre o programa nuclear da Coreia do Norte seja "categoricamente rejeitada". Fonte: Associated Press.

