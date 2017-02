EUA: escolhido de Trump para secretário da Marinha desiste do cargo

O escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser o novo secretário da Marinha, o empresário Philip Bilden, disse neste domingo que pediu para deixar de ser considerado para o cargo, citando preocupações com privacidade e interesses comerciais.

A retirada de Bilden levanta questões semelhantes às associadas a Vincent Viola, indicado de Trump para a secretária do Exército que se afastou do processo no início deste mês.

Bilden foi um oficial da inteligência da reserva do Exército dos EUA de 1986 a 1996. Ele se mudou para Hong Kong para estabelecer uma presença asiática para a HarbourVest Partners, uma empresa global de gestão de private equity. Bilden recentemente se aposentou da HarbourVest Partners depois de 25 anos.

Em comunicado divulgado neste domingo pelo Pentágono, Bilden disse ter chegado à conclusão de que não seria capaz de satisfazer os requisitos do Departamento de Ética Governamental sem o que chamou de "perturbações indevidas e desinvestimentos materialmente adversos dos interesses financeiros privados da minha família".

O secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, disse em um comunicado que fará uma recomendação para Trump de um novo candidato ao cargo nos próximos dias. Fonte: Associated Press.

