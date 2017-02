EUA: equipe de Trump estuda versão "simplificada" do bloqueio a imigrantes

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, disse que o conselho administrativo do presidente Donald Trump está desenvolvendo uma nova versão da ordem que proíbe imigrantes de sete países de entrarem em território norte-americano. Segundo Kelly, a nova lei vai evitar que viajantes que estavam em trânsito para entrar no país sejam barrados nos aeroportos. "O presidente está planejando uma versão mais simplificada da ordem executiva", disse Kelly, durante painel na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Além disso, Kelly disse que "é uma boa suposição" de que as pessoas com green-card devem ser liberadas para entrar nos EUA. A estimativa é de que o governo divulgue o decreto ainda no início da próxima semana.

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu contra o decreto do presidente Donald Trump, que proíbe a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos EUA. A corte disse que o veto não deve entrar em vigor até que a justiça decida se a regra ultrapassa os limites.

Trump criticou duramente a decisão do tribunal. Já Kelly se limitou a dizer que a suspensão o surpreendeu, mas que ele não a criticaria, já que ainda não sabe muito sobre o que pensa a corte sobre o tema.

