EUA e Coreia do Sul encerram principais exercícios militares conjuntos

A Coreia do Sul e os EUA encerraram seus exercícios militares em grande escala e substituíram por exercícios menores, no que eles chamam de um esforço para apoiar a diplomacia destinada a resolver a crise nuclear norte-coreana.

A decisão foi anunciada pelos dois países neste domingo e veio depois que presidente americano, Donald Trump, reclamou do custo dos treinos conjuntos.

Em seguida, Trump escreveu em seu Twitter: "A razão pela qual eu não quero exercícios militares com a Coreia do Sul é poupar centenas de milhões de dólares para os EUA para o qual nós não somos reembolsados". "Essa foi a minha posição muito antes de eu me tornar presidente. Além disso, reduzir as tensões com a Coreia do Norte neste momento é uma coisa boa", acrescentou.

De acordo com as autoridades dos EUA, o novo treinamento será feito em exercícios menores, exercícios de mesa e simulações, e envolverá unidades menores, como batalhões e empresas, em vez de formações massivas envolvendo milhares de tropas, como no passado. O novo treinamento, apelidado de "Dong Maeng", que significa "aliança" em inglês, começa nesta segunda-feira e vai até o dia 12 de março, com aspectos operacionais e táticos das operações militares em geral sobre a Península.

O cancelamento dos exercícios tem sido uma exigência da Coreia do Norte, que vê eles como um ensaio de invasão. Mas alguns especialistas dizem que isso provavelmente enfraquecerá a prontidão militar dos aliados em meio a preocupações de que as tensões irromperem novamente na esteira da cúpula nuclear fracassada no Vietnã.

Trump há muito se queixa do custo dos exercícios militares com a Coreia do Sul. Depois de sua segunda cúpula com Kim Jong-un, que terminou sem qualquer acordo em Hanói na quinta-feira, Trump falou novamente sobre o custo de exercícios militares anuais. "É uma coisa muito, muito cara e nós temos que pensar sobre isso também", disse Trump a repórteres. Fonte: Associated Press